2020-03-02T15:43:22+03:00
Происшествия

«Форд» влетел в подъемный механизм на ж/д переезде у Старой Деревни

Перед этим иномарка столкнулась со встречным «Вольво» [видео]
Петр КИБЕР
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На переезде у Старой Деревни столкнулись "Вольво" и "Форд"На переезде у Старой Деревни столкнулись "Вольво" и "Форд"
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Серьезная авария произошла днем 2 марта прямо на железнодорожном переезде у платформы Старая Деревня. Здесь, несмотря на все ограничения, на приличной скорости столкнулись встречные «Вольво» и «Форд». Последний от удара вылетел в ограждения и завис на подъемном механизме самого переезда.

- Авария на Торфяной дороге на ж/д переезде. Машины серьезно повреждены, асфальт усыпан мелкими частями от ДТП и личными вещами, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей, при ударе об ограничительные столбики «Форд» вспыхнул, но машину удалось быстро потушить. «Вольво» отлетел в другую сторону и ударился о шлагбаум.

Несмотря на то, что машины были сильно повреждены, передняя часть «Форда» и вовсе разлетелась вдребезги, обошлось без пострадавших. Прибывшие на место спасатели помогли водителям и проследили, чтобы ничего не загорелось.

На данный момент информация уточняется, получить официальный комментарий от ГИБДД пока не удалось.

На ж/д переезде у Старой Деревни столкнулись две иномарки.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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