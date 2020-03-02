«Форд» влетел в подъемный механизм на ж/д переезде у Старой Деревни
Серьезная авария произошла днем 2 марта прямо на железнодорожном переезде у платформы Старая Деревня. Здесь, несмотря на все ограничения, на приличной скорости столкнулись встречные «Вольво» и «Форд». Последний от удара вылетел в ограждения и завис на подъемном механизме самого переезда.
- Авария на Торфяной дороге на ж/д переезде. Машины серьезно повреждены, асфальт усыпан мелкими частями от ДТП и личными вещами, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам свидетелей, при ударе об ограничительные столбики «Форд» вспыхнул, но машину удалось быстро потушить. «Вольво» отлетел в другую сторону и ударился о шлагбаум.
Несмотря на то, что машины были сильно повреждены, передняя часть «Форда» и вовсе разлетелась вдребезги, обошлось без пострадавших. Прибывшие на место спасатели помогли водителям и проследили, чтобы ничего не загорелось.
На данный момент информация уточняется, получить официальный комментарий от ГИБДД пока не удалось.
На ж/д переезде у Старой Деревни столкнулись две иномарки.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU