В Боткинской больнице остаются 26 пациентов с подозрением на коронавирус
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал данные по пациентам, находящимся на карантине с подозрением на коронавирнус. По состоянию на 2 марта в Боткинской лежат 26 человек с симптомами ОРВИ.
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- Первый этап обследования все заболевшие уже прошли. Он показал отрицательный результат. Осталось дождаться повторных анализов, - уточнили в местном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты уточняют, что всего начиная с 24 января, Петербурге и Ленобласти проверку на коронавирус COVID-2019 прошли 188 человек. У подавляющего большинства подозрения не подтвердились и людей отпустили по домам.
- Люди вернулись из-за границы, почувствовали себя плохо и решили провериться. А чтобы пройти тест на коронавирус, нужно лечь в стационар, так как просто в лаборатории это сделать невозможно, - говорят в Роспотребнадзоре.
Сейчас на больничных койках остались 26 пациентов. Все они лечатся от острой респираторно-вирусной инфекции - простуды проще говоря. Пока в Петербурге ни одного подтвержденного случая коронавируса нет.
ИСТОЧНИК KP.RU