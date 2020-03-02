2020-03-02T19:10:14+03:00
Общество

В Боткинской больнице остаются 26 пациентов с подозрением на коронавирус

У всех них - симптомы ОРВИ
Петр КИБЕРСергей ВОЛЧКОВ
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В Боткинской больнице остаются 26 пациентов с подозрение на коронавирус.В Боткинской больнице остаются 26 пациентов с подозрение на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал данные по пациентам, находящимся на карантине с подозрением на коронавирнус. По состоянию на 2 марта в Боткинской лежат 26 человек с симптомами ОРВИ.

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- Первый этап обследования все заболевшие уже прошли. Он показал отрицательный результат. Осталось дождаться повторных анализов, - уточнили в местном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты уточняют, что всего начиная с 24 января, Петербурге и Ленобласти проверку на коронавирус COVID-2019 прошли 188 человек. У подавляющего большинства подозрения не подтвердились и людей отпустили по домам.

- Люди вернулись из-за границы, почувствовали себя плохо и решили провериться. А чтобы пройти тест на коронавирус, нужно лечь в стационар, так как просто в лаборатории это сделать невозможно, - говорят в Роспотребнадзоре.

Сейчас на больничных койках остались 26 пациентов. Все они лечатся от острой респираторно-вирусной инфекции - простуды проще говоря. Пока в Петербурге ни одного подтвержденного случая коронавируса нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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