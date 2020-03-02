В Петербурге будут штрафовать за продажу снюсов и никотиновых смесей подросткам

2 Март 2020 2020-03-02T19:08:56+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в закон об административных правонарушениях, по которым вводятся штрафы за продажу никотиносодержащей продукции, в том числе снюсов детям и подросткам.

- Размер штрафа за розничную продажу таких изделий несовершеннолетним составит для граждан – от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей, для юридических лиц – от 30000 до 50000 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет не только о самих конфетках и смесях, но и приборах для употребления. В том числе вейпах (испарителях) в которые можно заправлять ароматизированную жидкость с никотином.

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Напомним, что распространять снюсь и прочую продукцию с никотином среди детей и подростков также запретили и в Ленинградской области. После отравления детей сомнительными конфетами в одной из школ, распоряжение подписал губернатор 47 региона.

ИСТОЧНИК KP.RU