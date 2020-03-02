Туман накроет Ленобласть в среду

2 Март 2020 2020-03-02T16:46:16+03:00

Также в регионе ожидается мокрый снег и дождь

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Постепенно в Петербург и Ленинградскую область приходит настоящая весна. Однако первые дни марта регион накрыла зимняя погода. Среда, 3 марта, в области начнется с тумана, осадков и гололеда. Температура ожидается плюсовая.

- В ночь на 3 марта в Ленинградской области ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Также ночью и утром область накроет туман. Днем будет облачная с прояснениями погода. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью в зависимости от района будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градусов. Днем от ноля до плюс 5 градусов по Цельсия.

Спасатели предупреждают автомобилистов о том, что на дорогах надо быть максимально внимательными, так как ожидается гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU