2020-03-02T17:08:30+03:00
Происшествия

В Фонтанке утонул курсант военной академии

Тело извлекли из воды спасатели
Петр КИБЕР
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Спасатели достали из Фонтанки тело погибшего курсанта.Спасатели достали из Фонтанки тело погибшего курсанта.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Еще одно ЧП с падением человека в реку произошло в Петербурге. К сожалению, на этот раз дело закончилось трагически. Спасатели, вызванные на подмогу, достали из воды лишь тело погибшего. При этом в реку погибший упал еще давно.

- В 14:34 за помощью следственные органы, которые попросили содействия в поисках тела молодого мужчины, упавшего в Фонтанку напротив дома номер 110 еще 25 февраля, - сообщил начальник пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

После двух часов поисков, примерно в 16:30 водолазы поисково-спасательной службы обнаружили труп и извлекли его на поверхность. По уточненным данным, погибшим оказался курсант Военной академии.

- 2 марта, по заявке следственного комитета, проводились водолазные поиски курсанта военной академии, который утонул февраля. Тело передано сотрудникам следственной комитета и военной прокуратуры, - уточняют в пресс-службе МЧС.

Теперь обстоятельствами гибели молодого человека будут заниматься правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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