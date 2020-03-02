Убитого лосенка нашли в поле в Колпино

2 Март 2020 2020-03-02T17:09:14+03:00

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В Пушкинском районе Петербурга местный житель нашел труп маленького лосенка в понедельник, 2 марта. Останки животного валялись прямо в поле за Новой Ижорой в Колпино. От детеныша остались только ножки, да шкурка. Браконьеры распотрошили тушу, вырезали все мясо и оставили части трупика гнить на земле.

- Что он сделал плохого браконьерам - неизвестно? Видимо, что просто жил, а ведь он даже ни разу потомство не оставил. В этом месте из года в год убивают лосей без лицензии и не в сезон, - рассказал в соцсети очевидец.

Нашедший останки лосенка мужчина снял труп на камеру. На кадрах видно, что животное профессионально выпотрошено. Также рядом с телом на траве он нашел перчатки, которыми, видимо, орудовали браконьеры при разделе туши.

Очевидец сообщил, что вызвал полицию. Штраф за убийство лося без лицензии достигает 560 тысяч рублей.

Житель Петербурга нашел в поле труп убитого детеныша лося .

ИСТОЧНИК KP.RU