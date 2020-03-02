2020-03-02T17:27:19+03:00
Происшествия

Трубу с кипятком прорвало в жилом дворе во Фрунзенском районе

Горячая вода залила дороги на улице Димитрова в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Труба с кипятком лопнула во дворе на улице ДимитроваТруба с кипятком лопнула во дворе на улице ДимитроваФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге на улице Димитрова произошла коммунальная авария. Около трех часов дня в понедельник, 2 марта, прорвало трубу с горячей водой у дома 13/70. Кипяток мощным потоком вылился на поверхность и затопил двор. Очевидцы незамедлительно обратились в аварийные службы.

- В 15:40 часов 2 марта, после поступившего сообщения об аварии, специалисты приступили к работам по устранению технологического нарушения по адресу улица Димитрова, дом 13/70, - сообщили в «Теплосети Петербурга».

Отмечается, что оперативные бригады предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности. В данный момент производится ликвидация вытекания воды на поверхность.

Специалисты обещают, что ремонтные работы будут завершены до 23:40 часов 2 марта. Сообщается, что на жителях ближайших домов авария никак не отразилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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