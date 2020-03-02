ДК Ильича на Московском проспекте признан памятником

2 Март 2020 2020-03-02T17:32:07+03:00

Здание является одним из наиболее ярких и интересных примеров конструктивизма

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Комитет по контролю, охране и использованию памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга признал здание ДК Ильича на Московском проспекте объектом регионального значения. Такое распоряжение подписал глава ведомства Сергей Макаров.

- Дом культуры имени Ильича, построенный по проекту архитектора Николая Демкова в 1929-1931 годах, является одним из наиболее ярких и интересных примеров конструктивизма в эпоху расцвета этого направления, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Специалисты отмечают, что постройка раннего советского периода практически полностью сохранило внешний облик. Оно было построено для рабочих завода «Электросила» и вагоностроительного завода имени И.Е. Егорова. Архитекторам предстояла ответственная задача, ведь новый Дом культуры находился прямо напротив Московского райсовета.

В ДК были устроены театральный зал на 920 мест, гимнастический зал, помещения для занятий спортом, общественно-политической работы и различных кружков, а также музей завода «Электросила».

Во время реставрации 2018 года на фасаде под слоем штукатурки нашелся барельеф серпа с молотом, который был восстановлен.

С 1997 года ДК Ильича преобразован в Культурно-досуговый центр «Московский».

Серп и молот, найденные на фасаде, решили сохранить. Фото: КГИОП СПб

ИСТОЧНИК KP.RU