Медвежатам-сиротам, спасенным в Ленобласти, выбрали имена
Жители Петербурга и Ленинградской области выбрали имена для новорожденных медвежат, которых спасли 27 февраля в Бокситогорском районе. Трое малышей остались без мамы, одни в сломанной берлоге, после того, как медведица сбежала, испугавшись лесорубов. Сейчас все детеныши находятся в безопасности.
- В голосовании, организованном в социальной сети, приняло участие 632 человека. Из более чем ста имен, предложенных изначально, в ТОП-лист вошли семь. Больше всего голосов набрали имена Балу – 49,84 процентов, Буян – 40,19 процентов и Боня – 39,08 процентов. Именно такие имена и получили медвежата, - рассказали в администрации Ленобласти.
Троих малышей спасли сотрудники охотнадзора 47-го региона. Учитывая, что на улице был 10-градусный мороз, медвежата могли просто погибнуть. Поэтому детенышей забрали и отправили в специальный Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, где сейчас живет медведица Машенька из Гатчинского района Ленобласти, а также косолапые из Карелии.
Медвежат-сироток нашли в лесу Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU