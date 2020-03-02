Медвежатам-сиротам, спасенным в Ленобласти, выбрали имена

2 Март 2020 2020-03-02T17:41:26+03:00

Малышей отправили в центр спасения в Тверской области, где уже живет медведица Маша, найденная в Гатчинском районе [видео]

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Жители Петербурга и Ленинградской области выбрали имена для новорожденных медвежат, которых спасли 27 февраля в Бокситогорском районе. Трое малышей остались без мамы, одни в сломанной берлоге, после того, как медведица сбежала, испугавшись лесорубов. Сейчас все детеныши находятся в безопасности.

- В голосовании, организованном в социальной сети, приняло участие 632 человека. Из более чем ста имен, предложенных изначально, в ТОП-лист вошли семь. Больше всего голосов набрали имена Балу – 49,84 процентов, Буян – 40,19 процентов и Боня – 39,08 процентов. Именно такие имена и получили медвежата, - рассказали в администрации Ленобласти.

Троих малышей спасли сотрудники охотнадзора 47-го региона. Учитывая, что на улице был 10-градусный мороз, медвежата могли просто погибнуть. Поэтому детенышей забрали и отправили в специальный Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, где сейчас живет медведица Машенька из Гатчинского района Ленобласти, а также косолапые из Карелии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763519" frameborder="0"></iframe> Медвежат-сироток нашли в лесу Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU