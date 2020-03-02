Полицейский умер при загадочных обстоятельствах в ванной в Петербурге

2 Март 2020 2020-03-02T18:15:28+03:00

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В Петербурге полиция проводит проверку и расследование загадочной смерти сотрудника МВД. Правоохранителя нашли мертвым в собственной квартире днем в субботу, 29 февраля. В этот день он проводил время со своей семьей. В какой-то момент мужчина отлучился в ванную, откуда уже не вышел.

- Трагедия произошла днем. 44-летний мужчина проводил время вместе со своей супругой и ребенком в квартире девятиэтажки на Тимуровской улице. Он отлучился в душ, но долгое время не выходил, из-за чего домочадцы забеспокоились и вскрыли дверь. В комнате лежал мертвый мужчина, - сообщают «Невские новости».

Труп сотрудника МВД осмотрели эксперты. На его теле они зафиксировали следы удушения. Отмечается, что, по предварительной версии, смерть мужчины не носит криминальный характер. При этот никаких-либо сообщений и записок родным или друзьям полицейский не оставлял. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU