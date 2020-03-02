Весна в Петербурге началась с температурного рекорда

2 Март 2020 2020-03-02T19:05:58+03:00

Так тепло в Северной столице не было 23 года

Изменить размер текста: A A

Минувшая зима 2019/2020 года в Петербурге стала самой теплой в истории. Но теперь и начало весны уже побило все температурные рекорды. 1 марта в городе началось, на удивление, со снега. А вот уже в понедельник, 2 марта, температура воздуха поднялась до рекордных плюс 5,9 градусов по Цельсия. Такой результат не может не радовать.

- 2 марта во второй половине дня температура воздуха достигла рекордных плюс 5,9 градусов тепла, перекрыв исторический максимум, который был отмечен 23 года назад, в 1997 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 5,4 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Вполне возможно, что в действительности в понедельник в Петербурге было еще теплее. Итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00 часов.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Слишком много тепла - это тоже плохо: энергетики жалуются на убытки, а депутаты ЗакСа борются с перетопом 00:00 00:00

Напомним, что прошедшей зимой в среднем температура держалась на уровне плюс 1,3 градуса, что на 7,8 выше климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU