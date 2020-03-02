2020-03-02T19:04:41+03:00
Общество

Видео со «сноубордингом» в тоннеле метро запретил суд Петербурга

Ролик признали пропагандой опасного проезда, который может повлечь причинение вреда жизни и здоровья
Лилия КОЗЛОВА
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Суд запретил видео со «сноубордингом» в петербургском метроСуд запретил видео со «сноубордингом» в петербургском метроФото: Тимур ХАНОВ
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В Петербурге в понедельник, 2 марта, Октябрьский суд запретил распространение в сети видеоролика под названием «сноубординг зацепом к электричке». Исковое заявление подал прокурор, чтобы защитить людей. В иске было отмечено, что ролик содержит информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.

- Суд постановил, что видео, где показан запрещенный способ проезда на общественном транспорте, является пропагандой нарушения закона и является призывом к совершению противоправных действий, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровья, в том числе несовершеннолетних, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу судов Северной столицы.

Напомним, что в январе петербургский суд удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей заблокировать интернет-ресурс, на котором содержалась запись видео жестокого собачьего боя. Сайт уже недоступен для пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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