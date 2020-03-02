В Смольном придумали, как помочь застройщикам вводить соцобъекты вместе с жилыми домами

2 Март 2020 2020-03-02T19:22:42+03:00

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Власти Петербурга разобрались, как гарантированно заставить застройщиков вводить социальные объекты вместе с жилыми домами. Об этом стало известно из рабочего совещания в городском правительстве. Дело в том, что с учетом последних изменений в федеральном законе у строительных компаний были связаны руки, поскольку они не могли использовать свои деньги для возведения социальной инфраструктуры при очередной застройке.

- Поэтому правительство Петербурга разработало механизм так называемого «проектного финансирования» при участии банков под гарантии города. Сейчас ведутся переговоры с десятью крупнейшими банками, шесть из которых уже подписали соглашения о вхождении в этот проект, - сообщает пресс-служба Смольного.

После ноу-хау компании без особых проблем смогут получить кредит на строительство социальных объектов, ведь теперь гарантом этого выступает сам город. И самое главное – это позволит застройщикам вводить школы, детские сады и больницы в эксплуатацию одновременно с жилыми домами.

Добавим, что в планах Петербурга до 2024 года выкупить у строительных компаний 67 социальных объектов, расположенных в районах активной жилой застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU