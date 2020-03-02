2020-03-02T20:08:13+03:00
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Движение транспорта на проспекте Ветеранов перекроют до конца марта

Все из-за строительных работ по продолжению проспекта в Красносельском районе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов.В Петербурге ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На отдельных участках проспекта Ветеранов перекроют движение транспорта вплоть до конца марта 2020 года. Ограничения поделят на два двухнедельных отрезка. Все из-за строительства продолжения проспекта в Красносельском районе.

Сначала с 3 по 16 марта машинам запретят двигаться на участке у автобусного кольца, где рядом находится АЗС. При этом поворот на улицу Пионерстроя останется открытым. А с 17 по 30 марта движение перекроют уже на самом перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя. Во все эти дни рабочие займутся переустройством инженерных сетей и дорожной конструкции.

- Протяженность нового участка проспекта Ветеранов составит 2,3 километра по две полосы движения в каждую сторону. В состав объекта входит велодорожка шириной в три метра и шесть светофорных объектов. На всем протяжении нового участка дороги предусмотрены мероприятия для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных групп населения, - отмечают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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