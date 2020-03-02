Движение транспорта на проспекте Ветеранов перекроют до конца марта
На отдельных участках проспекта Ветеранов перекроют движение транспорта вплоть до конца марта 2020 года. Ограничения поделят на два двухнедельных отрезка. Все из-за строительства продолжения проспекта в Красносельском районе.
Сначала с 3 по 16 марта машинам запретят двигаться на участке у автобусного кольца, где рядом находится АЗС. При этом поворот на улицу Пионерстроя останется открытым. А с 17 по 30 марта движение перекроют уже на самом перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя. Во все эти дни рабочие займутся переустройством инженерных сетей и дорожной конструкции.
- Протяженность нового участка проспекта Ветеранов составит 2,3 километра по две полосы движения в каждую сторону. В состав объекта входит велодорожка шириной в три метра и шесть светофорных объектов. На всем протяжении нового участка дороги предусмотрены мероприятия для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных групп населения, - отмечают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU