2020-03-02T20:43:52+03:00
Происшествия

Петербургскому сержанту, настучавшему по шее трем рядовым, дали 4 года условно

Он хотел продемонстрировать якобы свое превосходство над юными солдатами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге осудили сержанта, избившего трех рядовых.В Петербурге осудили сержанта, избившего трех рядовых.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд назначил четыре года лишения свободы условно сержанту, избившему трех рядовых. Сам он виновным себя не признал, уверяя, что прокуратура и потерпевшие его оклеветали. Инцидент произошел в комнате досуга подразделения военной части. По мнению следствия, горе-сержант хотел продемонстрировать мнимое превосходство над своими подчиненными.

- Судом установлено, что обвиняемый мужчина нанес потерпевшим солдатам множество ударов кулаками по бедрам, плечам и шее. Двоих из рядовых он вдобавок ущипнул за плечо. В итоге солдатам причинили как физические, так и нравственные страдания, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К четырем годам лишения свободы условно сержанту добавили ровно один год испытательного срока и запретили занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 1,5 года. Добавим, что в худшем случае мужчине грозило до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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