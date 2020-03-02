2020-03-02T21:04:11+03:00
Общество

Стабильный мобильный интернет появится в перегонах метро Петербурга в 2021 году

Строительство инфраструктуры ведется по единому техническому заданию во всех стандартах 2G, 3G и 4G
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в 2021 году появится стабильный интернет в перегонах метро.В Петербурге в 2021 году появится стабильный интернет в перегонах метро.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Три крупных сотовых оператора России подписали между собой соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах метрополитена Петербурга. Реализация проекта намечена на 2021 год. Теперь пассажиров петербургской подземки обеспечат голосовой связью и мобильным интернетом на всем пути следования.

- На первоначальном этапе операторы разделили между собой зоны работ на разных линиях метрополитена. Каждый взял по две ветки. На данный момент у операторов есть связь в вестибюлях метро и на платформах станций, а соглашение позволит обеспечить абонентов всех трех компаний устойчивым сигналом в перегонах между станциями, - уточняют в пресс-службе ПАО «ВымпелКом».

С учетом того, что в метро Петербурга самые протяженные перегоны в России (до трех километров – Прим. ред.), пассажиры подземки наверняка оценят нововведение, позволяющее меньше скучать в длинной дороге и постоянно быть на связи с родными.

Добавим, что в метрополитене Северной столицы есть бесплатный интернет, но люди временами жалуются на перебои в его работе и рекламу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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