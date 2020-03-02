2020-03-02T21:39:42+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина угнал «Крайслер» из-под носа хозяйки и колесил на нем по центру Петербурга

По словам вскоре задержанного гонщика, его почему-то «переклинило»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пьяный мужчина колесил на угнанном "Крайслере" по центру Петербурга. Фото: vk.com/dorinspbПьяный мужчина колесил на угнанном "Крайслере" по центру Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb
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В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» появилась новость того, как прямо в первый день весны в шесть утра пьяный мужчина угнал из-под носа невыспавшейся хозяйки ее «Крайслер». 49-летняя женщина проснулась ни свет ни заря, завела иномарку, чтобы прогреть мотор, и начала очищать от снега свою «ласточку» на Загородном проспекте. Вдруг к автоледи подбегает неадекватный мужчина, прыгает в машину и молнией скрывается с места.

- Алкоугонщик колесил по улицам Центрального района, пока не был задержан инспекторами у дома №1 по улице Правды. В отношении него возбудили уголовное дело по статье за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, - сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району.

В худшем случае пьяному мужчине грозит до шести месяцев ареста или до пяти лет лишения свободы. Свои действия он объяснил тем, что его «переклинило».

Новость о происшествии появилась в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

Новость о происшествии появилась в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пьяный мужчина угнал «Крайслер» из-под носа хозяйки и колесил на нем по центру Петербурга
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