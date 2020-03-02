Бесплатные горячие напитки раздают в Пулково за прохождение опроса о качестве обслуживания

2 Март 2020 2020-03-02T22:39:15+03:00

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Со 2 марта 2020 года любому пассажиру Пулково можно получить бесплатный горячий напиток. Условия два – пройти опрос о качестве сервиса аэропорта и затем совершить любую покупку в отдельном ресторане в залах вылетов. Для заполнения небольшой анкеты нужно всего лишь отсканировать штрих-код, размещенный на специальных плакатах Пулково. Результаты исследования пойдут на оптимизацию процессов и усовершенствование инфраструктуры и услуг аэропорта.

- Пассажиры могут оценить по пятибалльной шкале качество сервиса в 10 ключевых областях обслуживания: доступ в аэропорт, ориентация в терминале, работа стойки информации, общее состояние аэропорта, контроль безопасности, регистрация на рейс, паспортный контроль, бизнес-салоны, кафе и рестораны, магазины. Анкета также включает поле для свободного ответа, где можно оставить предложения по работе аэропорта, - рассказывает пресс-служба «Воздушных Ворот Северной Столицы».

Помимо этого оставить свое мнение о работе Пулково можно на официальном сайте аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU