2020-03-02T23:16:53+03:00
Общество

Прокуратура заступилась за пенсионера, чью квартиру в центре Петербурга залили водой

Все произошло из-за тушения сильного пожара
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге помогли пенсионеру, чью квартиру залили водой при тушении пожара.В Петербурге помогли пенсионеру, чью квартиру залили водой при тушении пожара.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Квартиру пенсионера, находящуюся в Центральном районе Петербурга, напрочь затопило после ликвидации пожара. Беда пришла не только к соседу. В итоге пожилой мужчина остался один на один с «мокрыми» проблемами. Ему пришлось обратиться в прокуратуру за помощью, поскольку тратить свои сбережения на ремонт он не собирался.

- Проверка показала, что в связи с пожаром в квартире, собственником которой является заявитель, произошло ее затопление, что привело жилое помещение в негодность, чем были нарушены жилищные права пенсионера, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Сотрудники ведомства обратились в местный судебный участок с исковым заявлением обязать ответчика возместить материальный ущерб на сумму больше 12 тысяч рублей. Однако не сообщается, кто стал главным обидчиком пенсионера – сосед или управляющая компания. Иск в итоге удовлетворили в полном объеме, далее в прокуратуре проконтролируют его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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