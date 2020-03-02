Елизавета Боярская покорила фанатов ярким весенним образом из 60-х

2 Март 2020 2020-03-02T23:51:41+03:00

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Актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram новую яркую фотографию, примерив на себе образ красавицы из 60-х. Дочка Д’Артаньяна поздравила своих подписчиков с весной. Она отметила, что на улице ничего не поменялось, но настроение уже «кровобурлическое». Образ Боярской тут же оценили фанаты и даже известный модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко. Подписчики сравнивают Елизавету с красавицей из другой эпохи.

- Неподдельный шарм во всем: пронзительно нежных глазах, кокетливом носике, предельно чувственных губах…

- Весна прекрасная краса, она творит нам чудеса! Лиза, вам идет стиль 60-х.

- Красивое фото, а-ля 60-е. Глаза удивительные… Но, по-моему, как-то похудели? Не надо больше! И все равно красивая, папина доча! С весной вас!

Напомним, совсем недавно Елизавета Боярская пошла на эксперимент и представила публике интерактивный аудиоспектакль, в котором актриса озвучила дневники Ольги Берггольц, посвященные блокадному Ленинграду.

Подписчики ожидаемо залайкали актрису. Фото: instagram.com/lizavetabo

ИСТОЧНИК KP.RU