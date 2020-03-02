2020-03-02T23:51:41+03:00
Политика

Елизавета Боярская покорила фанатов ярким весенним образом из 60-х

Актриса поздравила фанатов с наступлением весны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Боярская покорила сердца фанатов новым образом. Фото: instagram.com/lizavetaboБоярская покорила сердца фанатов новым образом. Фото: instagram.com/lizavetabo
Изменить размер текста:

Актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram новую яркую фотографию, примерив на себе образ красавицы из 60-х. Дочка Д’Артаньяна поздравила своих подписчиков с весной. Она отметила, что на улице ничего не поменялось, но настроение уже «кровобурлическое». Образ Боярской тут же оценили фанаты и даже известный модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко. Подписчики сравнивают Елизавету с красавицей из другой эпохи.

- Неподдельный шарм во всем: пронзительно нежных глазах, кокетливом носике, предельно чувственных губах…

- Весна прекрасная краса, она творит нам чудеса! Лиза, вам идет стиль 60-х.

- Красивое фото, а-ля 60-е. Глаза удивительные… Но, по-моему, как-то похудели? Не надо больше! И все равно красивая, папина доча! С весной вас!

Напомним, совсем недавно Елизавета Боярская пошла на эксперимент и представила публике интерактивный аудиоспектакль, в котором актриса озвучила дневники Ольги Берггольц, посвященные блокадному Ленинграду.

Подписчики ожидаемо залайкали актрису. Фото: instagram.com/lizavetabo

Подписчики ожидаемо залайкали актрису. Фото: instagram.com/lizavetabo

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скворечник с камерами видеонаблюдения установили в Петербурге
Елизавета Боярская покорила фанатов ярким весенним образом из 60-х
Прокуратура заступилась за пенсионера, чью квартиру в центре Петербурга залили водой
Бесплатные горячие напитки раздают в Пулково за прохождение опроса о качестве обслуживания
Студентам и сотрудникам СПбГУ запретили командировки в страны с коронавирусом
Пьяный мужчина угнал «Крайслер» из-под носа хозяйки и колесил на нем по центру Петербурга
Стабильный мобильный интернет появится в перегонах метро Петербурга в 2021 году
Петербургскому сержанту, настучавшему по шее трем рядовым, дали 4 года условно
Движение транспорта на проспекте Ветеранов перекроют до конца марта
Тихую и скрытную подлодку «Волхов» начали испытывать на «Адмиралтейских верфях»
В Смольном придумали, как помочь застройщикам вводить соцобъекты вместе с жилыми домами
Видео со «сноубордингом» в тоннеле метро запретил суд Петербурга
Весна в Петербурге началась с температурного рекорда
Собаку с тяжелой судьбой выбросили на улицу после смерти хозяина в Петербурге
Полицейский умер при загадочных обстоятельствах в ванной в Петербурге
Медвежатам-сиротам, спасенным в Ленобласти, выбрали имена
ДК Ильича на Московском проспекте признан памятником
Трубу с кипятком прорвало в жилом дворе во Фрунзенском районе
Убитого лосенка нашли в поле в Колпино
В Фонтанке утонул курсант военной академии
Туман накроет Ленобласть в среду
В Петербурге будут штрафовать за продажу снюсов и никотиновых смесей подросткам
В Боткинской больнице остаются 26 пациентов с подозрением на коронавирус
Две группировки устроили конфликт в метро Петербурга
«Форд» влетел в подъемный механизм на ж/д переезде у Старой Деревни
В честь 8 Марта женщины смогут бесплатно посетить экспозиции в музее Царское Село
Пропавшая без вести петербурженка найдена с отравлением