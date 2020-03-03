Скворечник с камерами видеонаблюдения установили в Петербурге

3 Март 2020 2020-03-03T00:30:10+03:00

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Уличный художник Loketski порадовал петербуржцев очередной инсталляцией. На этот раз творец прикрепил к березе, что находится на Парнасе, скворечник с двумя камерами видеонаблюдения. Фотографии необычного домика для птиц художник опубликовал в своем Instagram. В темное время суток на камерах загорается красный зловещий свет. Возможно, поэтому скворечник пока не облюбовали птицы. Впрочем, мужчина создал арт-объект с другой целью.

Художник опубликовал фотографии своего творения в соцсетях. Фото: instagram.com/loketski

- Когда я говорил, что видеонаблюдение в общественных пространствах – это благо, я не имел в виду интимные места. Камеры, установленные в комнатах матери и ребенка (ТК «Парнас Сити», СПб) и в гинекологических кабинетах (Роддом №4, Калининград) нарушают важнейшее конституционное право человека на тайну личной жизни. Хочется спросить у ответственных лиц: «У вас там что, кукушка съехала?», - пишет Loketski в своем Instagram.

Петербуржцам понравился ход мысли художника. Кто-то даже сравнил его талант с сатирой Михаила Задорнова.

ИСТОЧНИК KP.RU