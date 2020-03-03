На всепогодной горке из Кронштадта за зиму прокатились 60 тысяч человек

3 Март 2020 2020-03-03T01:05:20+03:00

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Тюбинговая горка в Кронштадте, расположенная на Якорной площади, завершила сезон работы. Ее особенность в том, что кататься на ней можно было бесплатно и в любую погоду, но только на санях или ватрушке. Логично, что в аномально теплую зиму она пользовалась большим спросом среди жителей Кронштадта и гостей города.

- Больше 60 тысяч человек прокатились на горке с период с 21 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года. Кронштадтский аттракцион предоставил уникальную возможность насладиться зимними забавами в отсутствие снега, ведь аналогов в регионе этой зимой у него не было, - сообщает пресс-служба АНО «Остров фортов».

Примечательно, что в период работы горки увеличился сразу на 30% оборот различных кафе и ресторанов, расположенных вблизи Якорной площади. Появится ли горка в Кронштадте снова в следующую зиму – пока открытый вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU