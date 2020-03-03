2020-03-03T01:32:21+03:00
Общество

Три школы и восемь детских садов выкупит Петербург у застройщиков в 2020 году

На эти цели в бюджете отведено 7 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербург приобретет у застройщиков 3 школы и 8 детских садов в 2020 году.Петербург приобретет у застройщиков 3 школы и 8 детских садов в 2020 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В 2020 году Смольный выкупит у застройщиков три школы и восемь детских садов. Это стало известно, исходя из совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. На все про все из бюджета Петербурга уйдет около 7 миллиардов рублей. Власти уже утвердили потолок цен на выкуп этих одиннадцати социальных объектов.

- Типовая школа на 825 мест с бассейном будет стоить не больше 1,085 млрд рублей, а цена типового детского сада на 220 человек не превысит 340 млн рублей. Необходимо экономить бюджетные средства, обеспечив при этом качественное строительство социальных учреждений, - цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Кстати, в 2019 году Петербург выкупил куда больше соцобъектов: сразу 4 школы и 24 детских сада. Благодаря этому, например, сократилась очередь в детские сады более чем в два раза. До 2024 года город планирует получить 76 социальных учреждений, построенных полностью за счет внебюджетных средств.

Добавим, что в Смольном придумали, как помочь застройщикам вводить соцобъекты одновременно с жилыми домами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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