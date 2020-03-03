2020-03-03T08:29:37+03:00
Общество

Из-за тумана в Петербурге введен «желтый» режим погодной опасности

Об ухудшении видимости на дорогах водителей предупреждает МЧС
Петр КИБЕР
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Утром 3 марта в Петербурге и Ленобласти обещают туман.Утром 3 марта в Петербурге и Ленобласти обещают туман.Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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На календаре 3 марта и в Петербурге ясно. Однако синоптики думают иначе. Согласно их прогнозу, ночью и в утренние часы в городе возможен туман. Исходя из этого и прочих капризов природы Гидрометцентр ввел «желтый» уровень погодной опасности. И в области в том числе.

- Санкт-Петербург: туман. Период предупреждения до 9 часов 3 марта. Ленинградская область: до 11 часов 3 марта местами туман, - говорится на сайте ведомства.

Исходя из этого с предупреждением выступили и в региональных управлениях МЧС, где предостерегли водителей и напомнили им правила езды в сложной дорожной обстановке. Так главное и самое надежное правило, уверены спасатели - не ездить на машине в туман. А уж если собрались в дорогу, то снижайте скорость.

- Если вы попали в туман внезапно, помните, что к месту назначения в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, выбирайте ту скорость, при которой наверняка сможете среагировать на возникшее препятствие. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч, - советуют в пресс-службе петербургского управления МЧС.

Специалисты утверждают, что если видимость в тумане не превышает, к примеру, 50 метров, то скорость должна быть вполовину ниже. То есть 25 километров в час.

А съехав с дороги не забывайте включить аварийку, чтобы вас заметили другие машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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