2020-03-03T08:42:52+03:00
Общество

До +4 градусов и с редкими дождями: прогноз на 3 марта в Петербурге

Во вторник горожан ждет приятная, весенняя погода
Петр КИБЕР
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3 марта в Петербурге облачно, с прояснениями и небольшими дождями.3 марта в Петербурге облачно, с прояснениями и небольшими дождями.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Календарная весна в Петербурге только наступила, а птички поют уже во всю. Да и что бы им не петь, когда термометры показывают уверенный плюс, а на небе светит солнышко. И даже небольшие дожди не меняют радостного настроения. Такой, по-настоящему весенней, будет погода и 3 марта.

- Во вторник в Санкт-Петербурге ожидается облачно, с прояснениями. Днем небольшие дожди. Утром возможен туман. Ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха составит +2..+4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Также синоптики напоминают водителям о скользких из-за гололеда дорогах. В утренние часы на асфальте действительно была изморозь. Учитывая это и возможный туман, особенно на трассах в Ленобласти, автомобилистам стоит сбросить скорость и держать дистанцию.

Не стоит расслабляться и завтра. Ведь в среду на Северо-Запад России придет мокрый снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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