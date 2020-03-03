Петербуржец год развращал малолетнюю соседку

3 Март 2020 2020-03-03T11:10:01+03:00

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В Петербурге сотрудники полиции расследуют дело о сексуальном совращении малолетней девочки. Поздно вечером в понедельник, 2 марта, в управление МВД по Выборгскому району пожаловалась 49-летняя домохозяйка, жительница СНТ Левашово, в поселке Парголово, и рассказала, что ее сосед более года домогался ее 15-летней дочери.

- Со слов заявительницы, проживающей в частном доме садоводства, с 1 июня 2018 года по 1 июля 2019 года, ее 41-летний сосед, совершил развратные действия в отношении ее дочери 2004 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После обращения, сотрудник полиции приехал к заявительнице. Однако допросить подозреваемого еще не выдалась возможность. Все материалы дела были направлены в следственный комитет Петербурга.

На данный момент проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU