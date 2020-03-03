Пара из Нижнего Тагила обманным путем получила деньги на похороны двух человек

3 Март 2020 2020-03-03T10:15:49+03:00

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Кудровские полицейские поймали молодых мужчину и женщину, который подозревают в мошенничестве с похоронными выплатами. Летом 2019 года, по поддельным документам, они смогли выудить у государства субсидии на погребение двух человек.

- Задержанные, действуя по предварительному сговору и имея умысел на хищение бюджетных средств, изготовили поддельное удостоверение личности на имя жительницы Петербурга, а также два поручения на получение пособий для похорон двух ее родственников, - сообщает источник в правоохранительных органах.

С этими бумажками уроженцы Нижнего Тагила и пошли на почту. Там, в отделении на Измайловском проспекте, молодая женщина оформила получение двух субсидий в общей сумме больше 23 тысяч рублей (11 892 рубля на человека), чем нанесли урон бюджету Петербурга.

Но это не осталось без внимания полиции и через полгода пару задержали. Позднее выяснились, что 32-летний мужчине неоднократно судим, был освобожден от ответственности по причине психиатрического лечения, но сейчас находился в розыске по очередному делу.

Ему и его 28-летней партнерше грозит наказание по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU