Массовое ДТП на Пироговской набережной полностью перекрыло движение в сторону Литейного моста

3 Март 2020 2020-03-03T10:35:26+03:00

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Жесткая авария на Пироговской набережной полностью перекрыла движение вдоль Большой Невки в сторону центра Петербурга. Утром во вторник, 3 марта, на подъезде к Сампсониевскому мосту столкнулись, по предварительным данным, около четырех автомобилей, которые разлетелись по дороге и перекрыли все полосы движения.

- Авария на Пироговской набережной полностью перекрыла движение в сторону Литейного моста. Пользователи сервисов карт в сообщениях просят водителей фотографировать аварию и освобождать полосу, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Автомобилисты рассказали об аварии в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

Также свидетели жесткой пробки опубликовали в сети видео с места событий. На кадрах видно, как четыре машины перекрыли дорогу, а за ними толпятся огромное количество автомобилей.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии затор растянулся на 7 километров вплоть до Ушаковского моста. Судя по видео, дорожные инспекторы еще не прибыли на место.

Жесткое ДТП на Пироговской набережной создало 7-километровую пробку в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU