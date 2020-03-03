Массовое ДТП на Пироговской набережной полностью перекрыло движение в сторону Литейного моста
Жесткая авария на Пироговской набережной полностью перекрыла движение вдоль Большой Невки в сторону центра Петербурга. Утром во вторник, 3 марта, на подъезде к Сампсониевскому мосту столкнулись, по предварительным данным, около четырех автомобилей, которые разлетелись по дороге и перекрыли все полосы движения.
- Авария на Пироговской набережной полностью перекрыла движение в сторону Литейного моста. Пользователи сервисов карт в сообщениях просят водителей фотографировать аварию и освобождать полосу, - рассказали очевидцы в социальных сетях.
Автомобилисты рассказали об аварии в соцсетиФото: СОЦСЕТИ
Также свидетели жесткой пробки опубликовали в сети видео с места событий. На кадрах видно, как четыре машины перекрыли дорогу, а за ними толпятся огромное количество автомобилей.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии затор растянулся на 7 километров вплоть до Ушаковского моста. Судя по видео, дорожные инспекторы еще не прибыли на место.
Жесткое ДТП на Пироговской набережной создало 7-километровую пробку в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU