2020-03-03T11:02:48+03:00
Происшествия

В «Лучшей шаверме» в Мурино пучеглазый вор обокрал уроженца Читы

В «Лучшей шаверме» в Мурино пучеглазый вор обокрал уроженца Читы
Петр КИБЕР
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В шаверме в Мурино обокрали уроженца Читы.В шаверме в Мурино обокрали уроженца Читы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полицейские самого молодого города России Мурино ищут пучеглазого злоумышленника, который обчистил уроженца Читы. Все произошло в кафе «Лучшая шаверма» на вокзале в Девяткино.

- 2 марта в полицию обратился 33-летний официально безработный мужчина, который заявил, что около 5 утра того же дня на Привокзальной площади в кафе он выпивал с незнакомым мужчиной, после ухода которого обнаружил пропажу вещей, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам уроженца Читинской области, ныне живущего в Колпино, неизвестный злодей украл у него замотанный скотчем смартфон с трещиной на экране и черный рюкзак с красным крестом, в котором лежала рабочая одежда.

Из примет собутыльника, кроме пучеглазости, потерпевший запомнил синие рубашку с джинсами, в которые тот был одет и рост чуть выше среднего.

Злоумышленника ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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