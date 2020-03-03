В «Лучшей шаверме» в Мурино пучеглазый вор обокрал уроженца Читы
Полицейские самого молодого города России Мурино ищут пучеглазого злоумышленника, который обчистил уроженца Читы. Все произошло в кафе «Лучшая шаверма» на вокзале в Девяткино.
- 2 марта в полицию обратился 33-летний официально безработный мужчина, который заявил, что около 5 утра того же дня на Привокзальной площади в кафе он выпивал с незнакомым мужчиной, после ухода которого обнаружил пропажу вещей, - сообщает источник в правоохранительных органах.
По словам уроженца Читинской области, ныне живущего в Колпино, неизвестный злодей украл у него замотанный скотчем смартфон с трещиной на экране и черный рюкзак с красным крестом, в котором лежала рабочая одежда.
Из примет собутыльника, кроме пучеглазости, потерпевший запомнил синие рубашку с джинсами, в которые тот был одет и рост чуть выше среднего.
Злоумышленника ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU