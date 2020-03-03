Храбрый ослик клянчил еду у трех медведей в Петербурге

3 Март 2020 2020-03-03T11:29:44+03:00

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Весна только началась, а медведи в центре реабилитации диких животных «Велес», уже не спят. Правда, многие из них и не отправлялись на зиму в берлогу. Зато едят они с таким же большим аппетитом, словно только вышли из спячки. Смачному чавканью морковкой и курочкой позавидовал один из постояльцев ослик Ося и стал клянчить у медведей еду. Эту картину сняли на видео сотрудники центра и поделились кадрами в соцсети.

- Оська клянчит морковку. Подбирает. Тебя подкармливают, Оська? – умиляется на видео основатель центра Александр Федоров.

Ослик, совершенно без страха, вплотную подходит к клетке с медведями и даже пытается просунуть морду между решеткой, чтобы стащить морковку или яблочко. Однако косолапые настолько увлечены, что не обращают внимание на ослика. Вместо этого они переворачивают тазики с фруктами и рассыпают морковь по полу, чтобы удобнее было есть.

Морковку в «Велес» любят все животные. Тем более, по весне всем необходимы овощи и фрукты. Напомним, что накануне Нового года «Комсомолка» вместе с петербуржцами отправились в центр, чтобы поздравить постояльцев с праздниками и подарить им вкусные подарки.

Храбрый ослик клянчит еду у медведей в Петербурге .Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU