2020-03-03T16:09:09+03:00
Происшествия

На шоссе под Пушкином «Дастер» разорвало о столб

Женщине-водителю чудом удалось выжить
Петр КИБЕР
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От "Дастера" остались одни обломки. Женщина-водитель чудом выжила. Фото: vk.com/spb_todayОт "Дастера" остались одни обломки. Женщина-водитель чудом выжила. Фото: vk.com/spb_today
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Страшная по последствиям авария произошла утром 3 марта на Петербургском шоссе в Пушкине. Здесь в столб на разделительной полосе влетел «Рено Дастер». От удара кроссовер буквально разорвало пополам.

- По предварительной информации, около 10:20 водитель (женщина 1983 года рождения), управляя автомобилем, совершила наезд на бордюрный камень с последующим наездом на опору освещения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на то, что повреждения у машины были просто ужасные - салон разворотило напрочь, удар, судя по всему, пришелся в левую часть иномарки. Водительская сторона пострадала меньше. По счастью, в салоне была только сама женщина. Ей удалось выжить. С травмами средней степени тяжести пострадавшую забрали врачи "скорой помощи".

Удивительно, но по приезду в больницу она поблагодарила медиков за помощь и, сославшись на занятость, ушла домой.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняют автоинспекторы. Движение на месте ДТП не прерывалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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