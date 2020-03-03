2020-03-03T12:06:45+03:00
Происшествия

Мумифицированный труп женщины нашли в Кировском районе Ленобласти

Тело нашли благодаря соседям умершей, которые забили тревогу
Лилия КОЗЛОВА
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Мумифицированный труп нашли при врытии квартиры в ЛенобластиМумифицированный труп нашли при врытии квартиры в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Труп, успевший превратиться в мумию, нашли в поселке Павлово, Кировского района Ленинградской области. Утром в понедельник, 2 марта, в полицию обратилась начальница ЖКХ дома 7, по Советской улице. Женщина рассказала, что одна из жильцов долгое время не выходит на улицу, связи с ней никакой нет, и попросила прибыть правоохранителей на вскрытие двери.

- Правоохранители вскрыли дверь указанной квартиры. В посещении был обнаружен мумифицированный труп некой женщины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Соседи рассказали, что в данной квартире проживала некая женщина, которая страдала психическим расстройством.

Отмечается, что при первичном осмотре на теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Труп направили в морг для обследования и установления причин кончины женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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