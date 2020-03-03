2020-03-03T12:14:32+03:00
Общество

Петербургские ВУЗы вводят дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса

В Политехе, где учатся 2 тысячи студентов из Китая, на входе поставили тепловизор
Петр КИБЕР
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В петербургских ВУЗах принимают меры против коронавируса.В петербургских ВУЗах принимают меры против коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Коронавирус, сгубивший по всему миру больше трех тысяч человек, в Петербурге пока по счастью не зафиксирован. Но меры предосторожности принимаются серьезные. Специалисты Роспотребнадзора берут на контроль туристов, приехавших из проблемных стран, а ВУЗы города на Неве вводят дополнительные меры ради профилактики.

- На проходной Санкт-Петербургского политехнического университета установлены тепловизоры. В общежитиях с помощью дистанционных термометров у студентов регулярно проверяют температуру. Если что - отправляют к медикам, - пишет газета «Петербургский дневник».

Надо сказать, что в Политехе учатся больше двух тысяч граждан Китая. Тем, кто уехал на каникулы домой, продлили отдых. Пропущенную программу они нагонят после. А оставшимся настойчиво рекомендовали не ездить на родину «пока все не кончится».

В СПбГУ, в свою очередь, развернули пять медицинских пунктов, где каждый студент может проверить свое здоровье. В ЛЭТИ и ИТМО следуют советам Минздрава и также работают с китайскими студентами, оставшимся в КНР после каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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