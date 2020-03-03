2020-03-03T12:46:36+03:00
Авто

На набережной Мойки ограничат проезд из-за приема в честь 8 марта

А на Пеньковой улице - ради репетиции парада
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из-за 8 марта и репетиции парада в Петербурге ограничат движение.Из-за 8 марта и репетиции парада в Петербурге ограничат движение.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Новые ограничения движения в ближайшее время ждут петербургских водителей, о чем заранее предупреждает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Трудности будут связаны с...женщинами. Точнее мероприятием по случаю 8 марта.

- В связи с проведением Торжественного приема от имени Губернатора Санкт-Петербурга и Представительства МИД РФ, посвященного Международному празднику Весны, будет запрещена остановка на нечетной стороне набережной Мойки от Гороховой улицы до дома 75-79В с 00.00 5 марта до 02.00 7 марта, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Такие же ограничения будут действовать на нечетной стороне набережной Мойки у дома 73 с 10.00 6 марта до 02.00 7 марта.

А вот по Пеньковой улице в Петроградском районе полностью будут перекрывать движение 6, 9, 11, 13, 16 и 18 марта с 15.00 до 17.30. Причиной станет репетиция строевых мероприятий курсантами Нахимовского военно-морского училища. Ребята начинают готовиться к параду Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей