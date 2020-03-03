На набережной Мойки ограничат проезд из-за приема в честь 8 марта

3 Март 2020 2020-03-03T12:46:36+03:00

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Новые ограничения движения в ближайшее время ждут петербургских водителей, о чем заранее предупреждает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Трудности будут связаны с...женщинами. Точнее мероприятием по случаю 8 марта.

- В связи с проведением Торжественного приема от имени Губернатора Санкт-Петербурга и Представительства МИД РФ, посвященного Международному празднику Весны, будет запрещена остановка на нечетной стороне набережной Мойки от Гороховой улицы до дома 75-79В с 00.00 5 марта до 02.00 7 марта, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Такие же ограничения будут действовать на нечетной стороне набережной Мойки у дома 73 с 10.00 6 марта до 02.00 7 марта.

А вот по Пеньковой улице в Петроградском районе полностью будут перекрывать движение 6, 9, 11, 13, 16 и 18 марта с 15.00 до 17.30. Причиной станет репетиция строевых мероприятий курсантами Нахимовского военно-морского училища. Ребята начинают готовиться к параду Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU