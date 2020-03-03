Подросток с татуировкой числа зверя пропал в Лужском районе

3 Март 2020 2020-03-03T13:01:29+03:00

Мальчик был одет в легкую ветровку и синие джинсы

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В Лужском районе Ленинградской области разыскивают 16-летнего подростка с минималистичными татуировками. Мальчик жил в центре социального обслуживания города Луги, расположенного в доме 63 по Большой Заречной улице. Около 16 часов дня понедельника, 2 марта, парень ушел и не вернулся.

- В полицию обратилась директор центра и сообщила, что из учреждения ушел 16-летний воспитанник. Мальчик содержится у них с 18 декабря 2019 года, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Для ранней весны, подросток был одет очень легко: легкая зеленая ветровка окраса камуфляж, синие джинсы и черные кроссовки с белой полосой. Мальчик ростом 174 сантиметров, с темными, короткими волосами. Также парня имеются татуировки на внешней части кисти: три шестерки или число зверя, знак плюс и знак бесконечности.

Отмечается, что ранее он часто убегал, когда жил дома. Однако уходил на короткое время и всегда самостоятельно возвращался.

ИСТОЧНИК KP.RU