2020-03-03T13:46:58+03:00
Общество

Двух «слонов» покажут в музее электротранспорта во Всемирный день дикой природы

3 марта, как и в другие дни, горожане смогут увидеть легендарные трамваи 1947 и 1949 годов выпуска [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
В День дикой природы Горэлектротранс покажет своих "слонов". Фото: ГорэлектротрансВ День дикой природы Горэлектротранс покажет своих "слонов". Фото: Горэлектротранс
Изменить размер текста:

Петербуржцы всегда с теплотой относились к трамваям - не зря город был мировой трамвайной столицей - и давали им имена. Такие как «стиляга» или «американка». Есть среди них и одушевленные: «дельфин», «пчелка» или даже «слон». Последних можно будет увидеть в музее электротранспорта во Всемирный день дикой природы, который отмечается 3 марта.

- У нас нет какого-то специального мероприятия, просто в День дикой природы мы вспоминаем, что в трамвайном парке Петербурга живут «слоны». Их два. Это родственные, послевоенные вагоны. Они оба на ходу. Их можно всегда посмотреть в экспозиции музея, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы Горэлектротранса Дарья Тимофеева.

Сами трамваи построены после войны, когда с материалами было туго. Поэтому «слонов» в Ленинграде сделали на основе старых «американок», но с новым дизайном. Он получился несколько тяжеловатым на вид, за что вагоны и получили свое неофициальное имя.

Работали вагоны модели ЛМ-47 и ЛМ-49 в основном в новых районах, где еще не было метро. Поэтому ходили сцепкой по два-три разом. Работали они до конца 70-х годов. Тогда в сцепке могли быть разные вагоны. Состав из двух непохожих вагонов в шутку называли «динозаврами», из трех – «бронтозаврами».

Трамвай "слон" в Петербурге.Видео: Горэлектротранс СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей