Двух «слонов» покажут в музее электротранспорта во Всемирный день дикой природы

3 Март 2020 2020-03-03T13:46:58+03:00

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Петербуржцы всегда с теплотой относились к трамваям - не зря город был мировой трамвайной столицей - и давали им имена. Такие как «стиляга» или «американка». Есть среди них и одушевленные: «дельфин», «пчелка» или даже «слон». Последних можно будет увидеть в музее электротранспорта во Всемирный день дикой природы, который отмечается 3 марта.

- У нас нет какого-то специального мероприятия, просто в День дикой природы мы вспоминаем, что в трамвайном парке Петербурга живут «слоны». Их два. Это родственные, послевоенные вагоны. Они оба на ходу. Их можно всегда посмотреть в экспозиции музея, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы Горэлектротранса Дарья Тимофеева.

Сами трамваи построены после войны, когда с материалами было туго. Поэтому «слонов» в Ленинграде сделали на основе старых «американок», но с новым дизайном. Он получился несколько тяжеловатым на вид, за что вагоны и получили свое неофициальное имя.

Работали вагоны модели ЛМ-47 и ЛМ-49 в основном в новых районах, где еще не было метро. Поэтому ходили сцепкой по два-три разом. Работали они до конца 70-х годов. Тогда в сцепке могли быть разные вагоны. Состав из двух непохожих вагонов в шутку называли «динозаврами», из трех – «бронтозаврами».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764283" frameborder="0"></iframe> Трамвай "слон" в Петербурге.Видео: Горэлектротранс СПб

ИСТОЧНИК KP.RU