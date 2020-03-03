2020-03-03T14:19:28+03:00
Общество

«Аллегро» прибыл в Петербург с опозданием из-за проблем на финской стороне

Обратно состав также отправился вне графика
Петр КИБЕР
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3 марта "Аллегро" пришел в Петербург с часовой задержкой.3 марта "Аллегро" пришел в Петербург с часовой задержкой.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С опозданием утром 3 марта прибыл на Финляндский вокзал Петербурга скоростной поезд «Аллегро», шедший из Хельсинки. Срок задержки составил около часа.

- В связи с технической неисправностью на территории финских железных дорог высокоскоростной поезд № 782 поступил на территорию Российской Федерации с задержкой на 1 час 16 минут. Опоздание по прибытии в Петербург составило порядка одного часа, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Что конкретно скрывалось за стандартной формулировкой «технические неисправности», в в ОЖД не уточняют. Впрочем, это не их зона ответственности. Однако из-за позднего прибытия поезда, пришлось отложить и обратный рейс в столицу Финляндии.

По графику поезд номер 783 ежедневно уходит из Петербурга в 11:30 и прибывает в Хельсинки в 14:57.

Напомним, что прошлый раз из-за технических проблем на финской стороне график движения «Аллегро» сбивался 6 декабря а еще раньше - 28 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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