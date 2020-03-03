Группу крупных наркодилеров задержали в Петербурге

3 Март 2020 2020-03-03T14:22:50+03:00

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В Петербурге полиция накрыла группу наркодилеров, которые распространяли запрещенные вещества через магазин в даркнете с помощью так называемых закладок. Свою деятельность они осуществляли не только в Северной столице и Ленобласти, но и Московской области, Республике Коми, Мурманской области и Краснодарском крае. Во время спецоперации в воскресенье, 1 марта, были задержаны 32-летний организатор, а также четверо закладчиков 31, 33, 34 и 41 года. Двое из них ранее судимы.

- Склады наркотиков располагались в квартире дома 46 на проспекте Шаумяна в Петербурге и в доме 3 Областной улице в Кудрово. Во время обысков там обнаружили 95 кустов марихуаны, 2,4 килограмма камнеобразного спайса, 400 таблеток, 500 грамм кристаллического вещества и около 5 килограммов порошка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В квартире одного из задержанных, расположенной в доме на Нейшлотском переулке, обнаружены пробирки и колбы, а также химические вещества, используемые для изготовления наркотических и психотропных веществ. Также в машине, припаркованной на Коломяжской проспекте, в которой переводили вещества, найдено еще 11 килограммов камнеобразного вещества. А у деревни Медный завод обнаружена сумка, в которой лежало более 10 килограммов наркотиков. Всего во время обысков было изъято порядка 30 килограммов веществ.

По факту было возбуждено уголовное дело. Расследование деятельности преступной группировки продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU