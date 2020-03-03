В Гатчине каршеринг "уронили" на крышу и утопил его в реке

3 Март 2020 2020-03-03T14:45:38+03:00

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Очередной автомобиль каршеринга пойдет пол списание благодаря «умелым» действиям водителя. На этот раз пользователь умудрился не просто разбить прокатную машину, но перевернуть ее на крышу и утопить в реке.

- 3 марта, в 03 часа 10 минут дежурная смена 42 Пожарно-спасательной службы выезжала на ДТП Водитель «Ниссан Кашкай» (каршеринг), в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил заезд на территорию Парка Зверинец, с последующим опрокидыванием в реку, - сообщает в соцсетях 18-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Прибывшие к месту ДТП спасатели обнаружили водителя и его пассажиров, которые самостоятельно выбрались из машины и вылезли на берег. Мокрые, замерзшие, но живые, они от госпитализации отказались.

Спасателям же пришлось доставать утопленный в реке Пильна автомобиль. Позднее в ГИБДД рассказали, что за рулем автомобиля находился мужчина 1999 года рождения. По версии Госавтоинспекции, будучи в нетрезвом состоянии водитель не справился с управлением и, пробив перила моста, уронил машину в реку.

Водитель не удержал авто и уронил его с моста. Фото: vk.com/18pso

ИСТОЧНИК KP.RU