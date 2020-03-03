2020-03-03T17:45:10+03:00
Происшествия

Двое иностранцев устроили стрельбу в баре на севере Петербурга

Один из посетителей ночного заведения пострадал
Лилия КОЗЛОВА
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Двое мужчин стали фигурантами уголовного дела о стрельбе в кафе на севере ПетербургаДвое мужчин стали фигурантами уголовного дела о стрельбе в кафе на севере ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В баре на севере Петербурга произошел серьезный конфликт со стрельбой и поножовщиной. В ночь на понедельник, 2 марта, в питейном заведении, расположенном в доме 36 по Гражданскому проспекту, две компании отдыхающих вступили в словесную перепалку, в ходе которой одна из сторон решила применить оружие. В результате есть пострадавшие.

- В баре отдыхал 43-летний петербуржец с компанией и двое граждан Дагестана 29 и 34 лет. Во время словесного конфликта старший иностранец подошел к оппоненту и направил на него травматический пистолет «ТТ», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Петербуржец попытался оказать сопротивление, тогда пистолет выстрелил, никого не задев. Тогда второй гражданин Дагестана ножом ударил 43-летнего по руке, после чего оба друга попытались сбежать.

Далеко убежать нападавшим не удалось. Их задержали сотрудники полиции, отправили в отделение, где возбудили уголовное дело.

Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу с резанной раной пальца левой кисти. После оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, направлен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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