Смольный дал деньги на пациентов со спинальной мышечной атрофией

3 Март 2020 2020-03-03T15:12:11+03:00

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Комитет по здравоохранению Петербурга объявил о начале закупок препарата «Спинраза», который жизненно необходим пациентам со спинальной мышечной атрофией (СМА). Без инъекций лекарства, стоимостью 8 миллионов рублей каждый, больной просто умрет.

- СМА – тяжелое редкое наследственное заболевание, в ходе которого поражаются двигательные нейроны спинного мозга, с нарушением работы мышц ног, а также головы и шеи, приводящее к инвалидности и летальному исходу, - сообщает пресс-служба Комитета.

Проще говоря, у человека отказывают все мышцы, пропадает способность глотать и дышать. Больной медленно и мучительно погибает на глазах родных. При этом до августа 2019 года в России не было препаратов для борьбы с болезнью. Лишь летом было получена регистрация на «Спинразу». Но самостоятельно купить ее почти невозможно. Лечиться на до всю жизнь. Шесть уколов в первый год и по три каждые последующие.

Для одного пациента сейчас это 48 миллионов и по 24 в дальнейшем. Так, родителям маленькой девочки из Колпино пришлось собирать средства через благотворителей. Дожидаться госзакупки препарата было смертельно опасно. По счастью, добрый волшебник нашелся и дал денег на лечение малышки за границей.

Теперь шанс появился и у других петербуржцев с СМА. Пока закуплено 20 ампул для 11 пациентов, позднее купят еще 40 упаковок лекарства.

Пока отечественные врачи не имеют опыта работы с «Спинразой». Что касается альтернатив дорогому препарату, то во второй половине 2020 года Минздрав намерен начать испытания российского лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU