С арены на бойню: Петербургские зоозащитники рассказали о печальной судьбе цирковых животных

3 Март 2020 2020-03-03T15:26:20+03:00

По завершению карьеры лошадей и медведей отправляют не на счастливую пенсию, а продают на мясо

Изменить размер текста: A A

В феврале 2020 года был принят закон, легализующий вольерную охоту на животных. Как рассказал журналист Александр Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы», медведей для этого развлечений будут поставлять из цирков. Именно тех косолапых артистов, которые уже не способны выступать. Также зоозащитники Петербурга поведали изданию «Мойка78», что судьба, окончивших цирковую карьеру животных, крайне печально. Кого-то продают на мясо, а некоторых отправляют в передвижные зверинцы.

- Животные из цирков и так идут на убой. Если вы думаете, что есть какие-то приюты, где они доживают счастливую пенсию, то нет. Что лошади идут на забой, на мясо. Что львы, что тигры… Индивидуально кто-то свой срок, может быть, доживает, если какое-то одно животное куда-то забирают. Но это штучный вариант, - рассказала директор центра реабилитации и репродукции диких животных «Сирин» Ксения Михайлова.

По словам координатора движения «Голоса за животных» Оксаны Даниловой, животные Росгосцирка списывают в передвижные зверинцы. Это маленькие клетки на колесах, в которых выставляют львов и обезьян на потеху публике.

Также, пояснили активисты, животных, в частности медведей, могут отдавать на протравочные станции.

ИСТОЧНИК KP.RU