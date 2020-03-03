2020-03-03T15:54:29+03:00
Происшествия

Пьяный водитель «Газели» устроил гонки с полицией по ночному Петербургу

Пытавшийся ускользнуть парень, оказалось, более полугода как лишен прав
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция с погоней задержала пьяного водителя фургона в центре ПетербургаПолиция с погоней задержала пьяного водителя фургона в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция с погоней задержала пьяного водителя фургона в центре Петербурга. В ночь на вторник, 3 марта, около 3 часов у перекрестка Невского проспекта и канала Грибоедова экипаж ДПС предпринял попытку остановить автомобиль «Газель», так как автомобилист нарушал правила дорожного движения. Однако фургон не припарковался к обочине, как положено, а стал вилять по улицам.

- Сотрудники дорожной полиции бросились в погоню. Мчавшийся водитель фургона устроил ДТП на улице Бакунина с легковушкой. Однако это его не установило, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Погоня продолжалась до Камчатской улицы, где инспекторы все же смогли задержать нарушителя. Им оказался 20-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базам данных установлено, что водитель лишен права управления транспортными средствами еще в мае 2019 года за пьяную езду и сдал свое водительское удостоверение.

Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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