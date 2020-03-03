В Петербурге открылся XX Всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти «Подвига 6-й роты ВДВ»

3 Март 2020 2020-03-03T16:27:28+03:00

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В СК «Юбилейный» Петербурга во вторник, 3 марта, состоялось торжественное открытие XX Всероссийского традиционного лично-командного юношеского турнира по самбо, посвященного памяти подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. Спортсмены и гости соревнований почтили минутой молчания память десантников 6-й роты, погибших при выполнении боевого задания.

- Подвиг 6-й роты десантников навеки вписан золотыми буквами в историю российских Вооруженных Сил. Их верность долгу, мужество, доблесть и самоотверженность – пример для каждого защитника Отечества, - обратился к участникам и зрителям председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Ежегодный турнир учрежден в целях увековечивания подвига героев-десантников. В ночь на 1 марта 2000 года, в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской республики, бойцы 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии приняли неравный бой в Аргунском ущелье. Несмотря на многократное превосходство сил противника, они предотвратили выход крупной группировки террористов на оперативный простор. Из 90 бойцов гвардейской роты, среди которых были жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, погибли 84 десантника.

ИСТОЧНИК KP.RU