2020-03-03T16:27:28+03:00
Общество

В Петербурге открылся XX Всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти «Подвига 6-й роты ВДВ»

Спортсмены и гости соревнований почтили минутой молчания память десантников, погибших при выполнении боевого задания
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге открылся XX турнир, посвященный памяти «Подвига 6-й роты ВДВ»В Петербурге открылся XX турнир, посвященный памяти «Подвига 6-й роты ВДВ»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В СК «Юбилейный» Петербурга во вторник, 3 марта, состоялось торжественное открытие XX Всероссийского традиционного лично-командного юношеского турнира по самбо, посвященного памяти подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. Спортсмены и гости соревнований почтили минутой молчания память десантников 6-й роты, погибших при выполнении боевого задания.

- Подвиг 6-й роты десантников навеки вписан золотыми буквами в историю российских Вооруженных Сил. Их верность долгу, мужество, доблесть и самоотверженность – пример для каждого защитника Отечества, - обратился к участникам и зрителям председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Ежегодный турнир учрежден в целях увековечивания подвига героев-десантников. В ночь на 1 марта 2000 года, в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской республики, бойцы 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии приняли неравный бой в Аргунском ущелье. Несмотря на многократное превосходство сил противника, они предотвратили выход крупной группировки террористов на оперативный простор. Из 90 бойцов гвардейской роты, среди которых были жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, погибли 84 десантника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей