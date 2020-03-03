2020-03-03T16:30:54+03:00
Общество

В праздничные дни марта между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»

С 6 по 9 марта для пассажиров будут доступны еще пять поездов
Лилия КОЗЛОВА
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Дополнительные «Ласточки» пустят между Петербургом и Москвой в праздничные дни, с 6 по 9 мартаДополнительные «Ласточки» пустят между Петербургом и Москвой в праздничные дни, с 6 по 9 мартаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В честь Международного женского дня вся страна официально будет отдыхать три дня. Многие жители Петербурга отправятся на выходные в столицу, чтобы встретить праздник. Специально в честь этого между Северной столицей и Москвой с 6 по 9 марта пустят дополнительные «Ласточки».

- Из Москвы в Петербург дополнительный поезд под номером 814 поедет 6 и 8 марта. Из столицы он отправится в 16:53 и прибудет на вокзал Северной столицы в 00:45 часов, - сообщили в РЖД.

Из Петербурга в Москву можно будет уехать на поезде номер 723. Состав отправится из города на Неве в 11:35 и будет в Москве в 18:17. Дополнительные поезда назначены на даты 6, 7 и 9 марта.

Продажа билетов на дополнительные «Ласточки» открыта уже сейчас. Приобрести их можно по фиксированной цене в 898 рублей. При покупке билетов различные категории пассажиров могут воспользоваться специальными тарифными предложениями. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30 процентов, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» – на 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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