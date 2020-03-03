2020-03-03T16:49:24+03:00
Звезды

Кидался тортами, сломал микрофон: Тилль Линдеманн дал концерт в Петербурге

Лидер группы Rammstein приехал в город на Неве с сольным проектом
Петр КИБЕР
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Тилль Линдеманн приехал с концертом в Петербург. Фото: instagram.com/siburarenaТилль Линдеманн приехал с концертом в Петербург. Фото: instagram.com/siburarena
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Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдемана в последнее время тесно связан с Петербургом. Здесь снимаются клипы для его сольных проектов, здесь он проводит время гуляя со Светланой Лободой и здесь же дает зажигательные концерты. Так, в рамках тура проекта Lindemann, рокер кидался тортами со сцены и даже, в порыве страсти, сломал микрофон.

- Сегодня взял старт российский тур немецко-шведского коллектива Lindemann во главе с Тиллем Линдеманном. Делитесь впечатлениями! - призывает в «Инстаграме» пресс-служба «Сибур Арены», где и состоялся концерт.

И зрители делятся. Они в эмоциях расписывают впечатления от шоу рокеров. Тот же микрофон и торты стали частью представления. Иногда шокирующего, хоть самую откровенную часть в Россию не привезли.

И пусть в масштабах нынешний коллектив уступает концерту Rammstein на соседней «Газпром Арене», когда музыкантов пришло послушать 60 тысяч человек, свой зал Lindemann собрал.

Lindemann отыграли громкий концерт в Петербурге.Видео: instagram.com/siburarena

ИСТОЧНИК KP.RU

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