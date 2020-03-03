Известный блогер станцевал зажигательную лезгинку под Триумфальными воротами в Петербурге

3 Март 2020 2020-03-03T17:17:08+03:00

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Блогер из Азербайджана Али Османов приехал в Петербург, чтобы станцевать зажигательную лезгинку. В понедельник, 2 марта, на странице YouTube канала молодого человека появилось видео, на котором он пляшет на фоне Триумфальных ворот на Нарвской. Горожане начали активно обсуждать поступок блогера в соцсети.

- Красиво все, и фон, и музыка, и танцоры. Али успехов в творчестве, - оценила девушка с именем Татьяна.

- Мне понравилось, красиво станцевали. Место не религиозное - никого не оскорбил, - отметил еще один петербуржец.

На видео Али исполняет чеченскую лезгинку вместе с неизвестной девушкой. Ролик набрал уже порядка 8 тысяч просмотров.

Блогер известен тем, что ездит по всему миру и зажигательно пляшет на фоне разных достопримечательностей. Али танцевал в Баку, Стамбуле, Сухуме, Екатеринбурге, Москве, Тбилиси. В общей сложности в соцсетях у молодого человека более 600 тысяч подписчиков.

Блогер из Азербайджана танцует лезгинку на фоне Триумфальных ворот Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU