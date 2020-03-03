2020-03-04T00:20:30+03:00
Спорт

«Зенит» пожелал Little Big победы на «Евровидении»

Сине-бело-голубые видео с фанатского виража напутствовали петербургских музыкантов
Петр КИБЕР
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"Зенит" пожелал Little Big удачи на "Евровидении". Фото: кадр с видео/youtube.com/Little Big"Зенит" пожелал Little Big удачи на "Евровидении". Фото: кадр с видео/youtube.com/Little Big
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Накануне стало известно, что петербургская панк-рок группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Голландии. Туда музыканты отправятся с желанием победить и напутствием от «Зенита».

- Желаем удачи Little Big на Евровидении-2020 — возвращайтесь в Петербург с победой! Мы точно знаем, какая песня, заряженная на чемпионство, принесет вам золото, - подписано видео с фанатского «виража», опубликованное в «Твиттере» сине-бело-голубых.

Сам лидер и солист Little Big Илья Прусикин в интервью «Комсомолке» рассказал, что чувствует большую ответственность и надеется выиграть конкурс.

- Поначалу мы радовались, потом озаботились. Победа? Надежд на это всегда много. Постараемся сделать все возможное. Как у любого русского человека, юмор у нас в крови. Песня будет веселой, - пообещал музыкант.

Напомним, что «Евровидение-2020» пройдет в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая. Для начала петербургской группе придется пробиться через один из полуфиналов, чтобы выступить на главном шоу.

Наши на Евровидении: вся правда о группе Little Big

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«Зенит» напутствовал Little Big на «Евровидение».Видео: twitter.com/landscrona

ИСТОЧНИК KP.RU

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