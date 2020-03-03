2020-03-03T17:50:19+03:00
Дом. Семья

Благодаря соцсетям одинокий пес, катающийся на «Чижике», нашел хозяев, но снова пропал

Петербуржцы несколько дней наблюдали за доброй собакой, которая ездила на трамваях и спала в магазине [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Пса, катающегося на трамвае, с помощью соцсетях нашла хозяйка. Но пока ехала забирать, он пропалПса, катающегося на трамвае, с помощью соцсетях нашла хозяйка. Но пока ехала забирать, он пропалФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга несколько дней наблюдали за милым рыжим псом, который бродил по городу в поисках хозяев. Во вторник, 3 марта, в разных группах социальной сети стали появляться сообщения о доброй собаке. Горожане рассказали, что животное явно потерялось, потому что идет на контакт и катается на трамвае «Чижик», словно разыскивая кого-то. И вот, волшебство соцсетей сработало. Хозяева увидели фото своего потеряшки.

Хозяйка рыжего одиночки увидела один из постов, в котором на фотографии ее пес лежал в магазине на проспекте Наставников и сладко спал.

Собаку видели в магазине. Благодаря посту хозяйка ее нашла Фото: СОЦСЕТИ

Собаку видели в магазине. Благодаря посту хозяйка ее нашлаФото: СОЦСЕТИ

- Прошу, если кто-то знает о собаке, позвоните мне. Очень похожа на нашу, которая сбежала три дня назад, - слезно взмолилась девушка.

Петербурженка рассказала, что пес живет с ее отчимом на даче. Когда он пропал, все его искали в СНТ и ближайших деревнях. Но никто даже не ожидал, что собака отправилась в путешествие на электричке, в которой ее тоже видели пассажиры.

Но неожиданно неизвестный парень забрал пса из трамвая Фото: СОЦСЕТИ

Но неожиданно неизвестный парень забрал пса из трамваяФото: СОЦСЕТИ

Девушка бросилась забирать пса, однако, когда приехала, водитель трамвая сказал, что собаку забрал какой-то парень, заявивший, что она его.

- Было много странных жутких комментариев к посту об этой собаке с мужских аккаунтов с цинизмом... Откуда резко взялся этот парень - не понятно, - засомневались горожане.

Теперь пользователи сети пытаются выяснить его личность, чтобы убедиться, в том, что животное в безопасности и действительно вернулось домой к своему хозяину, а не постороннему человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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