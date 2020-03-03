ОМОН провел рейд на Калининской овощебазе

3 Март 2020 2020-03-03T17:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 3 марта очередной полицейский рейд прошел на Калининской овощебазе. В «гости» к работникам торговли приехал ОМОН и сотрудники правоохранительных органов которые искали нелегальных мигрантов.

- Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Росгвардии провели проверку на выявление нарушений норм действующего законодательства на овощебазе в Калининском районе, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

На время инспекции работу базы пришлось приостановить. Стражам порядка пришлось проверить две сотни иностранцев, многие из которых оказались нарушителями. По итогам рейда автобусами в отделение полиции были доставлены около 40 человек, в отношении которых пройдет дополнительная проверка.

Надо сказать, что На Калининскую и Софийскую овощебазы, ставшие местом работы и даже жительства приезжих из стран СНГ, ОМОН наведывается довольно часто. И каждый раз там находятся нелегалы, которых потом штрафуют и выдворяют из страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764339" frameborder="0"></iframe> Полиция провела рейд на овощебазе в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU