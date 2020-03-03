ОМОН провел рейд на Калининской овощебазе
Днем 3 марта очередной полицейский рейд прошел на Калининской овощебазе. В «гости» к работникам торговли приехал ОМОН и сотрудники правоохранительных органов которые искали нелегальных мигрантов.
- Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Росгвардии провели проверку на выявление нарушений норм действующего законодательства на овощебазе в Калининском районе, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.
На время инспекции работу базы пришлось приостановить. Стражам порядка пришлось проверить две сотни иностранцев, многие из которых оказались нарушителями. По итогам рейда автобусами в отделение полиции были доставлены около 40 человек, в отношении которых пройдет дополнительная проверка.
Надо сказать, что На Калининскую и Софийскую овощебазы, ставшие местом работы и даже жительства приезжих из стран СНГ, ОМОН наведывается довольно часто. И каждый раз там находятся нелегалы, которых потом штрафуют и выдворяют из страны.
Полиция провела рейд на овощебазе в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU