2020-03-03T17:53:09+03:00
Общество

ОМОН провел рейд на Калининской овощебазе

Полицейские ловили нарушителей миграционного режима
Петр КИБЕР
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На Калининской овощебазе искали мигрантов-нелегалов.На Калининской овощебазе искали мигрантов-нелегалов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Днем 3 марта очередной полицейский рейд прошел на Калининской овощебазе. В «гости» к работникам торговли приехал ОМОН и сотрудники правоохранительных органов которые искали нелегальных мигрантов.

- Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Росгвардии провели проверку на выявление нарушений норм действующего законодательства на овощебазе в Калининском районе, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

На время инспекции работу базы пришлось приостановить. Стражам порядка пришлось проверить две сотни иностранцев, многие из которых оказались нарушителями. По итогам рейда автобусами в отделение полиции были доставлены около 40 человек, в отношении которых пройдет дополнительная проверка.

Надо сказать, что На Калининскую и Софийскую овощебазы, ставшие местом работы и даже жительства приезжих из стран СНГ, ОМОН наведывается довольно часто. И каждый раз там находятся нелегалы, которых потом штрафуют и выдворяют из страны.

Полиция провела рейд на овощебазе в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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